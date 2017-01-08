США увеличили военное присутствие в Афганистане

Reuters пишет, что военное командование США послало 300 морских пехотинцев в провинцию Гильменд в Афганистане, чтобы помочь афганским силам безопасности в борьбе с талибами и при проведении разведывательных и логистических операций, - передает replyua.net.
Морские пехотинцы США прибыли в эту провинцию Афганистана впервые после того, как покинули страну в 2014 году. С тех пор, афганские силы безопасности, все еще поддерживаемые американской авиацией, а также сотнями американских инструкторов, изо всех сил пытаются сдержать наступление талибов в провинции Гильменд.
По словам бригадного генерала Роджера Тернера, эти морпехи прибыли в Афганистан в рамках регулярной ротации и также будут сменены через какое-то время. Они заменят собой часть войск США, консультировавших и обучавших афганских военных в этой провинции. Американское военное командование назвало эту миссию «миссией высокого риска, однако ни в коем случае не боевой операцией».