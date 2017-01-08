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Сенаторы-республиканцы призывают Трампа признать доклады спецслужб

Сенаторы-республиканцы призывают Трампа признать доклады спецслужб
Reuters пишет, что сенаторы-республиканцы призывают Трампа принять выводы о вмешательстве России в информационные системы США, сделанные американскими спецслужбам, - передает replyua.net.

Двое высокопоставленных сенаторов-республиканцев призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа наказать Россию за эти кибервзломы. По их мнению, пойти на эти меры обязательно стоит потому, что операций руководил лично Владимир Путин, направив свои усилия на оказания влияния на исход выборов президента США.

Во время совместном появления на канале NBC «Встреча с прессой», прошедшей сегодня, сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что доказательства, собранные разведывательными службами достаточно убедительны. По их мнению, Путин определенно точно стремился повлиять на исход выборов. Трамп неоднократно опровергал этот тезис, заявляя, что факт этого вмешательства и влияния доказать невозможно. Грэм заявил: «Через пару недель, Дональд Трамп будет защитником свободного мира и демократии, поэтому он должен всем в США показать, и республиканцам и демократам, что Россия заплатит высокую цену за то, что сделала».
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