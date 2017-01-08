Манн: руководство ЦРУ нарывается на неприятности

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет, что прошедшие пятого и шестого числа брифинги спецслужб США так и не смогли доказать какого бы то ни было влияния России на выборы в США, - передает replyua.net.
Блогер отмечает, что Трампа не убедили доклады спецслужб – об этом заявил не только сам Трамп в своем Твиттере после встречи со спецслужбами, но и глава сенатской комиссии сенатор МакКейн после всеобъемлющего и острого разговора с разведывательным сообществом.
Манн сообщает: «Однако руководство ЦРУ, нарываясь на неприятности (впрочем, какие еще неприятности - ведь 20 им придется сдавать «ключи» новому руководству ЦРУ!) продолжает упорно продавливать свою версию, разогревая противников Трампа в их неприятии народной воли. Трамп уже намекнул, что подстрекатели пожалеют о своих действиях и обратился к Конгрессу, где сейчас командуют республиканцы, с просьбой тщательно расследовать утечку информации из спецслужб новостному каналу NBC. Как говорится «не хотите по-хорошему - будет по-плохому».