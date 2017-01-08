Манн о том, что должна была сделать новая украинская власть сразу после Майдана

Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что должна была сделать новая украинская власть сразу после Революции Достоинства, однако этого не произошло, и именно в этом вся проблема, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Дональд Трамп приказал всем политназначенцам Обамы, особенно послам, успеть до 20 января уладить все свои дела и присутствовать на инаугурации, как сказать, «с заявлениями об увольнении в зубах». The New York Times сообщает, что Трамп и его команда заявили о своем решении еще до официального вступления на пост нового президента США, в результате чего американские дипломатические миссии в других странах могут на некоторое время оказаться без глав. В то же время, издание подчеркивает, что поступать так с дипломатами – американская политическая традиция. После смены американской администрации, как правило, некоторые «некарьерные дипломаты» оставляют свои посты.
Он отмечает: «Именно этого, честно говоря, я ждал от новой украинской власти сразу после Майдана и того же ждал от администрации Биньямина Нетаньяху: надо люстрировать аппарат от саботажников, мое уважение к Трампу возросло». Украинская люстрация в полном ее масштабе, как известно, проведена не была.