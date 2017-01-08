валюта
СпецтемаСкандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Трампу не следует использовать Twitter для обсуждения внешнеполитических вопросов - Кэрри

Трампу не следует использовать Twitter для обсуждения внешнеполитических вопросов - Кэрри
Традиция новоизбранного президента США Дональда Трампа выносить на обсуждение вопросы внешнеполитического характера в микроблог Twitter стала предметом критики нынешнего госсекретаря Соединенных Штатов Джона Кэрри, передает replyua.net. Высокопоставленный американский чиновник, в частности, отметил, что сам он никогда не делал заявления о международной политике в социальных сетях, так как при помощи 140 символов нельзя полностью решить сложные задачи, которые сегодня появляются. При этом Кэрри выразил надежду, что в новой американской администрации все же найдут альтернативные способы для взаимодействия с миром.

Как известно, в первый день текущего года Шон Спайсер, который в будущем станет пресс-секретарем Белого дома, заявлял, что до проведения церемонии официапьной инаугурации Дональд Трамп намерен использовать свой макроблог для некоторых политических заявлений. Сор слов Спайсера, подписчиками аккаунта победителя выборов американского президента являются 45 миллионов человек, и он может вести прямой разговор через Twitter, не используя социальные сети.

Недавно в СМИ появилась информация о намерении Трампа провести совещание со спецслужбами США относительно антироссийских санкций.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер
Важное за сутки
08 янв 2017
17870

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о том, что хакеры включили украинский гимн в одном из самых больших торговых центров Москвы.

Последние новости

Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Под строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне могут выделить 5 тысяч гектаров

Чадаев: путинская пропаганда была запущена в 2004 году после событий в Украине

Портников: Любое сближение Вашингтона и Москвы теперь будет считаться «благодарностью» за путинское содействие в выборах

Порошенко рассказал, какие книги впечатлили его в прошлом году

Энергосистема Украины полностью готова к сильным морозам, - Минэнерго

Манн о том, что должна была сделать новая украинская власть сразу после Майдана

Из-за сильного снегопада в Киевской области хотят ограничить движение грузовых автомобилей

Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине

Опрос: жители западных стран боятся ядерной войны и России

Турецкие спецслужбы задержали четырех чеченцев, направлявшихся в Сирию

Сотник: Москва не молчит, она - молится

В соцсетях бурно обсуждают велопарад в Москве при -30 градусах

«Нафтогаз» готовится к провокациям со стороны России

Трампу не следует использовать Twitter для обсуждения внешнеполитических вопросов - Кэрри

Манн: Конгресс США утвердил итоги голосования выборщиков

Китайцы открыли самый высокий подвесной мост в мире

В ГСЧС проинформировали о стабильной ситуации на дорогах Украины

Пономарь: есть повод для оптимизма

Штайнмайер покинет пост главы МИД Германии через три недели

 Новости за день