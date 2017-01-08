Трампу не следует использовать Twitter для обсуждения внешнеполитических вопросов - Кэрри

Традиция новоизбранного президента США Дональда Трампа выносить на обсуждение вопросы внешнеполитического характера в микроблог Twitter стала предметом критики нынешнего госсекретаря Соединенных Штатов Джона Кэрри, передает replyua.net. Высокопоставленный американский чиновник, в частности, отметил, что сам он никогда не делал заявления о международной политике в социальных сетях, так как при помощи 140 символов нельзя полностью решить сложные задачи, которые сегодня появляются. При этом Кэрри выразил надежду, что в новой американской администрации все же найдут альтернативные способы для взаимодействия с миром.
Как известно, в первый день текущего года Шон Спайсер, который в будущем станет пресс-секретарем Белого дома, заявлял, что до проведения церемонии официапьной инаугурации Дональд Трамп намерен использовать свой макроблог для некоторых политических заявлений. Сор слов Спайсера, подписчиками аккаунта победителя выборов американского президента являются 45 миллионов человек, и он может вести прямой разговор через Twitter, не используя социальные сети.
Недавно в СМИ появилась информация о намерении Трампа провести совещание со спецслужбами США относительно антироссийских санкций.