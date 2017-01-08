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СпецтемаСкандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Манн: Конгресс США утвердил итоги голосования выборщиков

Манн: Конгресс США утвердил итоги голосования выборщиков
Соломон Манн пишет, что Конгресс Соединенных Штатов Америки официально утвердил результаты голосования всех 538 выборщиков на выборах президента страны, в результате чего Дональд Трамп был официально признан сорок пятым президентом США, - передает replyua.net.

На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает: «Конгресс США утвердил на открытом заседании итоги голосования выборщиков и провозгласил Дональда Трампа 45 Президентом Соединенных Штатов Америки. Как говорится, «правь долго, мудро и милосердно!» Как сообщалось ранее, Трамп официально получил 304 голоса избирателей, Хиллари Клинтон – 227. Еще семь выборщиков проголосовали за кандидатов в президенты от других партий.

Манн пишет, что американская пресса, проявляя свою обычную враждебность к Трампу, почти не упоминает этого события, даже во всезнающем Google весь первый лист – это британские СМИ. Как сообщалось ранее, Трамп объявил войну СМИ – он официально заявил, что у СМИ отпадет охота выставлять его все время в негативном свете.
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