Пономарь: есть повод для оптимизма

Олег Пономарь пишет о том, как разворачиваются политические события в США в преддверии инаугурации Дональда Трампа, а также о том, почему Украине в этом случае не о чем беспокоиться, - передает replyua.net.
Пономарь сообщает: «Министр обороны в будущем правительстве Трампа, отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Маттис – очень ястребиный антироссийский ястреб. При нем российские самолеты не будут летать над американскими эсминцами, а Украина при нем будет получать еще больше военной помощи от США. Бывший сенатор-республиканец 73-летний Дэн Коутс будет назначен на должность директора Национальной разведки. Дэн – ярый сторонник ужесточения санкций против России, потому что работал в сенатском Комитете по делам разведки и в курсе всех российских тайн. Должность директора национальной разведки очень важная и влиятельная, ибо в его компетенцию входит координация работы всех американских спецслужб».
По мнению политического обозревателя, Трамп уже прогнулся под Конгресс, признав российские кибератаки на США, хотя до этого все время отрицал их. Он сообщает: «Теперь, зная импульсивный и себялюбивый характер Трампа, можем предположить, чем он ответит на такую медвежью услугу России. Торги с Конгрессом по поводу должности Госсекретаря (Ти- Рекса) продолжаются. Ти-Рекс близок к техасскому клану Бушей и в ходе последних встреч с республиканскими боссами демонстрировал агрессивное отношение к России».
Пономарь напоминает, что практически каждый новый президент США начинал свою каденцию с разговоров о нормализации отношений с СССР-Россией. Он подчеркивает: «Ведь это прекрасный жест – дать им уйти из зоны американских интересов по-доброму и по-хорошему, сохранив лицо. Но каждый американский президент, убедившись в неадекватности СССР-России, дальше и больше ужесточал свою восточную политику, делал ее более агрессивной, чем предыдущая администрация».
По мнению Пономаря, Украина – это 100% зона интересов США, поскольку террористическая сильная Россия коллективному Западу не нужна, а без Украины сильная Россия невозможна. И в Украину вложено за годы Независимости очень много сил и средств и никакой Трамп этот геополитический вектор не изменит – один человек не изменит волю Мирового Правительства. Это вектор исторический – Украина будет двигаться к членству в НАТО и ЕС. Все это, по мнению блогера, говорит об одном – стоит сохранять оптимизм.