Нусс розповів для чого Порошенко найняв американських лобістів

Політолог Павло Нусс на власній сторінці в Фейсбук розповів чого саме варто очікувати від гучного контракту між Адміністрацією президента та американською лобістською компанією, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, сьомого січня 2017 року, стало відомо, що Адміністрація президента підписала договір з американською лобістською компанією BGR Group. Остання має займатись у Сполучених Штатах лобіюванням інтересів нашої держави, що полягатиме у «побудові підтримки і каналів комунікацій» як з урядовими, так і з неурядовими організаціями. Внаслідок цього підтримка України з боку Вашингтону має зрости, а приватний сектор активніше інвестуватиме в українську економіку. Варто зауважити, що хедлайнерами BGR Group є вихідці з високих політичних кіл США: колишній очільник штату Міссісіпі Хейлі Барбур та керівник управління політичних питань при кабінеті екс-президента Рональда Рейгана Ед Роджерс.
За словами політолога, все вищенаведене свідчить про те, що президент Порошенко лишається прихильником зміцнення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Для того, щоб досягнути цієї мети, він використовує як дипломатичні, так і особисті контакти. Це особливо важливо зараз, коли, напередодні зміни президентської адміністрації США, потрібно забезпечити послідовність зовнішньополітичного курсу Вашингтону щодо нашої держави.