Керри сделал новое заявление о стене на границе с Мексикой

Джон Керри, пока еще действующий госсекретарь США, заявил о том, что власти Мексики не собираются оплачивать проект строительства стены на северной границе с Соединенными Штатами, сообщает replyua.net со ссылкой на АВС.
По словам госсекретаря, он не думает, что Дональд Трамп сможет выполнить свое предвыборное обещание, касающееся возведения забора на границе, чтобы в страну не прибывали мигранты из Мексики. Керри подчеркнул, что власти Мексики никогда не согласятся выделить средства на этот проект, поскольку это не в их интересах. Ранее мексиканский президент уже озвучил позицию по этому вопросу, отметив, что он категорически отказывается финансировать проект, предложенный избранным главой США Дональдом Трампом. Однако накануне Трамп все-таки сделал заявление о том, что поспешил с предвыборным обещанием, поскольку теперь известно, что Мексика отказалась от финансирования.
По словам Трампа, он намерен обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить деньги на строительство стены. Нужно отметить, что этот проект был предусмотрен в законе 2006 года, подписанным Джорджем Бушем, однако тогда США не нашли деньги на проект.