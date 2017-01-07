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Трамп рассказал подробности встречи с представителями спецслужб

Трамп рассказал подробности встречи с представителями спецслужб
Дональд Трамп прокомментировал прошедшую встречу с представителями американских разведывательных служб, заявив о том, что благодаря этим переговорам он смог узнать много нового.

Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, кроме того, избранный президент назвал встречу «отличной». «Эта встреча действительно была отличной. Эти люди мне очень понравились, и я узнал от них много нового. Полагаю, они тоже узнали новое», отметил республиканец. Когда журналисты поинтересовались у Трампа о темах этой встречи, он отказался говорить о подробностях, но при этом подчеркнул, что речь шла о «секретных вещах».

Напомним, что ранее Дональд Трамп фактически признал причастность России к кибератакам на американские государственные учреждения, однако добавил, что хакерские взломы абсолютно не повлияли на исход выборов. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. К этой процедуре уже началась подготовка, и ранее республиканец говорил о том, что пригласит на церемонию только «простых людей».
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