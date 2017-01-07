На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию

Вчера Барак Обама устраивал прощальную вечеринку, пригласив на нее друзей и знаменитостей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на издание People, на вечеринке, помимо самого Барака Обамы и его супруги Мишель, присутствовали десятки известных людей, и, как отмечают эксперты, Обама пригласил намного большей людей, чем Дональд Трамп на свою инаугурацию. Попрощаться с Бараком Обамой, как с президентом США, пришли люди из шоу-бизнеса, с телевидения, представители киноиндустрии, а также доноры, которые помогали Обаме во время предвыборной гонки. Среди почетных гостей были замечены Ник Джонас, Роберт Де Ниро, Келли Роуленд, Джордин Спаркс, Джон Ледженд, Крисси Тейге.
После окончания вечеринки некоторые знаменитости разместили снимки на своих страницах в соцсетях. Ранее сообщалось, что среди знаменитостей в гостях у Обамы будут присутствовать Стиви Уандер, Опра Уинфри, Брэдли Купер и другие. Напомним, что на инаугурации Трампа, как он сам выразился, будут присутствовать только «простые люди».