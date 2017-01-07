валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию

На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию
Вчера Барак Обама устраивал прощальную вечеринку, пригласив на нее друзей и знаменитостей.

Как информирует replyua.net со ссылкой на издание People, на вечеринке, помимо самого Барака Обамы и его супруги Мишель, присутствовали десятки известных людей, и, как отмечают эксперты, Обама пригласил намного большей людей, чем Дональд Трамп на свою инаугурацию. Попрощаться с Бараком Обамой, как с президентом США, пришли люди из шоу-бизнеса, с телевидения, представители киноиндустрии, а также доноры, которые помогали Обаме во время предвыборной гонки. Среди почетных гостей были замечены Ник Джонас, Роберт Де Ниро, Келли Роуленд, Джордин Спаркс, Джон Ледженд, Крисси Тейге.

После окончания вечеринки некоторые знаменитости разместили снимки на своих страницах в соцсетях. Ранее сообщалось, что среди знаменитостей в гостях у Обамы будут присутствовать Стиви Уандер, Опра Уинфри, Брэдли Купер и другие. Напомним, что на инаугурации Трампа, как он сам выразился, будут присутствовать только «простые люди».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины
Важное за сутки
06 янв 2017
10764

Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины

Сокоординатор общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев в эфире «Громадського радио» рассказал, как постепенно произошла смена тенденций. По мнению эксперта, как только украинский

06 янв 2017
5355

Эксперт рассказал, что кроется за планом Путина вывести войска из Сирии

Судя по информации о том, что Путин принял решение частично вывести свои войска из Сирии, можно прийти к выводу, что в ближайшей перспективе у России нет планов начинать в других регионах этой страны

Последние новости

Трамп рассказал подробности встречи с представителями спецслужб

На вечеринку Обама пригласил больше людей, чем Трамп на свою инаугурацию

Подробности трагического инцидента в аэропорту США

Эксперты назвали несколько способов похудения после праздников

Ле Пен не исключает выхода Франции из ЕС

В зоне АТО боевики били по всем направлениям, - есть раненые

Система упрощенной регистрации лекарств начала работать в Украине

Стало известно количество претендентов на должность главы Нацполиции

«Укрзализныця» продемонстрировала VIP-вагоны в поездах, - фото

Россия не обойдется без транзита газа через Украину – эксперт

В Гидрометцентре дали позитивный прогноз на следующую неделю

Войны будут продолжаться, пока есть Путин – Шендерович

Каспаров рассказал о печальных перспективах России

Шендерович: Путин готовится к противостоянию с россиянами

Обама заявил, что его пугает настрой республиканцев по отношению к Путину и демократам

Доклад американских спецслужб базировался только на данных из соцсетей и СМИ, - WikiLeaks

Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов

Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину

На Рождество погода в Украине резко ухудшится

 Новости за день