Подробности трагического инцидента в аэропорту США

Эстебан Сантьяго, которого подозревают в стрельбе в аэропорту Флориды, не оказал никакого сопротивления при задержании, однако позже выяснилось, что бывший военнослужащий США психически не здоров, передает replyua.net со ссылкой на CNN.
26-летний задержанный работал в охране и жил на Аляске, состоял в Нацгвардии, однако был уволен оттуда из-за неудовлетворительной работы. В ноябре 2016 года Сантьяго явился в офис ФБР и заявил о том, что американская разведка заставляет его перейти на сторону ИГИЛ. Кроме того, он говорил, что может управлять американским правительством. В настоящий момент бывшего военного подозревают в серьезном психическом расстройстве, и после задержания он согласился пройти психическое обследование.
Напомним, что несколько часов назад этот человек открыл стрельбу в аэропорту Флориды, убив 5 и ранив 8 человек. Еще десятки людей пострадали из-за давки, которая началась после того, как была обнародована информация о стрельбе. В общей сложности, травмы и ранения получили 37 человек.