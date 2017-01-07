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Подробности трагического инцидента в аэропорту США

Подробности трагического инцидента в аэропорту США
Эстебан Сантьяго, которого подозревают в стрельбе в аэропорту Флориды, не оказал никакого сопротивления при задержании, однако позже выяснилось, что бывший военнослужащий США психически не здоров, передает replyua.net со ссылкой на CNN.

26-летний задержанный работал в охране и жил на Аляске, состоял в Нацгвардии, однако был уволен оттуда из-за неудовлетворительной работы. В ноябре 2016 года Сантьяго явился в офис ФБР и заявил о том, что американская разведка заставляет его перейти на сторону ИГИЛ. Кроме того, он говорил, что может управлять американским правительством. В настоящий момент бывшего военного подозревают в серьезном психическом расстройстве, и после задержания он согласился пройти психическое обследование.

Напомним, что несколько часов назад этот человек открыл стрельбу в аэропорту Флориды, убив 5 и ранив 8 человек. Еще десятки людей пострадали из-за давки, которая началась после того, как была обнародована информация о стрельбе. В общей сложности, травмы и ранения получили 37 человек.
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