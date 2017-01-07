Обама заявил, что его пугает настрой республиканцев по отношению к Путину и демократам

В интервью АВС действующий президент США Барак Обама заявил о том, что у него вызывает серьезное беспокойство тот факт, что представители Республиканской партии теперь доверяют Путину больше, нежели демократам, сообщает replyua.net.
«В последнее время мы замечали много комментариев, из которых можно понять, что есть эксперты, телеведущие и даже республиканцы, которые больше доверяют российскому президенту Путину, а не своим соотечественникам-американцам, которые являются демократами», заявил Обама в интервью. При этом американский президент отказался уточнять, кого он имеет в виду – избранного президента Трампа или же многих республиканцев. Он лишь отметил, что республиканцы и демократы сейчас «заодно», а Путин не является членом их команды.
Напомним, что президентские полномочия Обамы истекают 20 января – в этот день состоится инаугурация Дональд Трампа, который ранее заявил о своих сомнениях относительно причастности России к кибератакам. Он заявил о том, что, если такие взломы и были, то они никак не коснулись машины на выборах.