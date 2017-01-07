Доклад американских спецслужб базировался только на данных из соцсетей и СМИ, - WikiLeaks

Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США – это лишь куча информации, собранной в соцсети Твиттер. Как информирует replyua.net, такое заявление сегодня прозвучало от специалистов WikiLeaks.
В сообщении экспертов говорится о том, что американская разведка совершенно не скрывает того факта, что некоторые выводы относительно кибератак были сделаны на основе поведения персон, верных Кремлю, а также на основе информации, появлявшейся ранее во многих соцсетях и СМИ. Специалисты подчеркнули, что при этом различные спецслужбы США расходятся во мнении касательно причастности РФ к хакерским взломам – Агентство национальной безопасности не выражает твердой уверенности, а ФБР и ЦРУ заявляют, что у них нет никаких сомнений.
Ранее эксперты WikiLeaks Заявляли, что не было никакого целенаправленного взлома со стороны хакеров, и данные о деталях предвыборной гонки Клинтон стали обнародованы из-за утечки, произошедшей в избирательном штабе Демократической партии.