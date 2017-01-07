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Трамп не увидел последствий вмешательства России в президентские выборы в США

Трамп не увидел последствий вмешательства России в президентские выборы в США
Дональд Трамп провел встречу с представителями американской разведки, после чего заявил, что влияние России на президентские выборы в США сильно преувеличено, поскольку вмешательства в машины для выборов не было, информирует replyua.net. После встречи с сотрудниками разведки Трамп поделился мыслями об обнародованном докладе.

«В то время как Китай, Россия и другие государства, а также сторонние люди и группы пытаются взломать киберпространство и кибер-инфраструктуру организаций, предприятий и государственных учреждений, а также серверы Демократической партии, это не оказывает никакого влияния на результаты президентских выборов. Есть и другой факт – ведь никто не вмешивался в машины для голосования», заявил Трамп.

Кроме того, он по-прежнему сомневается, что Россия может быть причастна к хакерским атакам, о чем сообщал накануне. Напомним, что санкции против РФ из-за кибератак были введены действующей администрацией США в конце декабря. Барак Обама сделал все возможное, чтобы его преемник Дональд Трамп не смог отменить санкции.
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