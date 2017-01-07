Стрельба в аэропорту США: 5 погибших, 37 пострадавших

В результате стрельбы, открытой в аэропорту Флориды, США, скончались 5 человек, еще 37 граждан пострадали. Как передает replyua.net со ссылкой на американские источники, сначала были получены неверные данные.
Такую информацию предоставляет управление шерифа округа Броуард, где находится город Форт-Лодердейл, в котором произошла трагедия. На своей странице в Твиттере полицейские написали, что пятерых человек застрелили, и сначала пострадали восемь граждан, однако потом оказалось, что пострадавших намного больше. Несколько часов назад все центральные телеканалы США транслировали кадры, на которых отчетливо видно, что среди людей началась паника, как только появились сообщения о стрельбе. Люди убегали из помещений аэропорта, в некоторых местах возникла давка.
Также СМИ сообщили, что стрельбу открыл Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий США, который воевал в Ираке. Он убил пятерых граждан, еще восемь человек были ранены. Сообщается, что Сантьяго психически не здоров, поскольку ранее в беседе с сотрудниками ФБР он заявлял, что его разум контролирует американское правительство.