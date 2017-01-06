Бойцы США в Сирии обезвредили командира ИГИЛ

Союз международного типа по борению с террористами «Исламского государства», который возглавляют Соединенные Штаты Америки, на территории сирийского государства удачно провел спецоперацию по уничтожению одного из руководителей НВФ ИГИЛ Махмуда аль-Исауи, о чем сообщается на официальном ресурсе Центрального командования Штатов.
Как передает replyua.net, в городе Ракка, что на севере Сирии, который является фиктивной столицей «Исламского государства», в последний день последнего месяца минувшего года был уничтожен Махмуда аль-Исауи. Удалось выяснить, что до того, как он был отправлен в Сирию, аль-Исауи руководил информационными вопросами и управлял разведкой в городе Эль-Фаллуджа (Ирак). Насколько известно, уничтоженный террорист в Ракке держал под контролем всех, кто отдавал приказы, а также курировал переводы материальных средств между находящимися под их контролем территориями и главарями «Исламского государства», а также помогал в работе резведструктур и отделов, занимающихся пропагандой. Помимо прочего он являлся организатором поездки по областям членов террористической исламской банды, которые управляли операциями за рамками территории боевых действий.
В свою очередь руководитель оборонного ведомства США Эштон Картер выразил мнение, что Российская Федерация всячески предпринимает попытки ослабить мировое влияние Америки, а также сорвать все планы Штатов.