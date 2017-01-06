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Японія і Toyota різко відреагували на погрози Трампа: Не забувайте про наш вклад в економіку США

Японія і Toyota різко відреагували на погрози Трампа: Не забувайте про наш вклад в економіку США
Після погроз новобраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на адресу компанії Toyota щодо значного збільшення митного збору призвело до суттєвого здеревіння акцій компанії. В той самий час голова Міністерства економічного розвитку та торгівлі Японії Хіросіге Секо нагадав американському лідеру про роль японського автобудування в економіці США. Про це він заявив у п’ятницю, 6-го січня, передає replyua.net.

Влада Японії стала на захист компанії Toyota в світі критики, яку висловив Дональд Трамп. «Японські автобудівні компанії вносять вагомий вклад у американську економіку та створюють багато робочих місць по всій території США. дуже важливо, щоб їхню роботу та старанність високо оцінювала американська влада», - наголосив Секо.

В той самий час саме керівництво Toyota заявило, що будівництв нових компаній на території Мексики ніяким чином не вплинуть на негативну тенденцію економіки США або зниженню кількості робочих місць. У компанії нагадали, що вони забезпечують роботою близько 130 тисяч громадян Сполучених Штатів. Як повідомлялося раніше, у своєму Твіттері Дональд Трамп пригрозив японській компанії Toyota збільшити податки на імпорт автомобілів до США у випадку, якщо вони побудують заводи у Мексиці, а будуть продавати автомобілі до Штатів.
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