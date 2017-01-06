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Стало известно, кто придет на прощальную вечеринку Барака Обамы

Стало известно, кто придет на прощальную вечеринку Барака Обамы
Сегодня, 6 января, в резиденции президента США состоится прощальная вечеринка Барака Обамы, на которую пожалуют некоторые знаменитости, информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост.

Такая вечеринка стала уже традицией, однако на этот раз уходящий со своей должности президент пригласит только самых близких людей, а также доноров своей президентской кампании. Кроме того, на прощальном ужине будут присутствовать и некоторые знаменитости, которые всегда поддерживали Обаму во всех его начинаниях. Стало известно о том, что приглашения на ужин получили Джей Зи и Бейонсе. К слову, эта певица выступала на инаугурации Обамы, причем два раза. Также в резиденцию приедут певец Ашер и легендарный Стиви Уандер, который также удостаивался чести выступить на инаугурации.

Индустрию кино на прощальном ужине будут представлять знаменитые голливудские актеры – Брэдли Купер и Сэмюэл Л. Джексон. Также на вечеринку приедут Джордж Лукас и Джей-Джей Абрамс. Обама отослал приглашения своим любимым телеведущим – Гейлу Кингу и Опре Уинфри.
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