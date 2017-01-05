Трамп объявил войну Toyota Motor Corp

Издание «Independent» сообщает, что Дональд Трамп сегодня крайне резко отреагировал на заявление Toyota Motor Corp построить новый завод на территории Мексики, - передает replyua.net.
Трамп пообещал, что если Toyota реализует своей замысел – а строительство завода было анонсировано еще 2015 году, то он «установит для компании такой непомерный налог на ввоз продукции, что это ее уничтожит». Как сообщалось ранее, все американские производители автомобилей и другой техники чувствуют сильное давление со стороны новоизбранного президента. Компания Ford, также планировавшая производить свои авто в Мексике, а потом продавать их на территории США, уже отказалась от этого полуторамиллиардного проекта.
Теперь Трамп набросился на японскую компанию Toyota Motor Corp. В своем Твиттере он написал: «Если эта компания построит завод в Нижней Калифорнии в Мексике, она никогда больше не продаст ни одну свою Corolla в США! Потому, что на границе ей придется заплатить такой непомерный налог, что она сама откажется от этих планов».