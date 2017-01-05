валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Трамп объявил войну Toyota Motor Corp

Трамп объявил войну Toyota Motor Corp
Издание «Independent» сообщает, что Дональд Трамп сегодня крайне резко отреагировал на заявление Toyota Motor Corp построить новый завод на территории Мексики, - передает replyua.net.

Трамп пообещал, что если Toyota реализует своей замысел – а строительство завода было анонсировано еще 2015 году, то он «установит для компании такой непомерный налог на ввоз продукции, что это ее уничтожит». Как сообщалось ранее, все американские производители автомобилей и другой техники чувствуют сильное давление со стороны новоизбранного президента. Компания Ford, также планировавшая производить свои авто в Мексике, а потом продавать их на территории США, уже отказалась от этого полуторамиллиардного проекта.

Теперь Трамп набросился на японскую компанию Toyota Motor Corp. В своем Твиттере он написал: «Если эта компания построит завод в Нижней Калифорнии в Мексике, она никогда больше не продаст ни одну свою Corolla в США! Потому, что на границе ей придется заплатить такой непомерный налог, что она сама откажется от этих планов».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Важное за сутки
05 янв 2017
10938

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

05 янв 2017
6671

У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася

Під час проведення нового референдуму на окупованому українському півострові Російська Федерація має виплатити Україні грошову компенсацію за незаконну анексію Криму, щоб легітимізувати цей процес.

Последние новости

НАТО назвало обвинения России "наглой ложью"

США планируют ввести новые санкции против России

Терористи залишились без зарплатні

США ввели санкции против сына бен Ладена

Трамп «здав назад» і назвав себе «фанатом розвідки»

Израильская полиция провела повторный допрос Нетаньяху

Манн: в комитете Сената завершились слушания по докладу ЦРУ о хакерских атаках

Керрі розповів навіщо було потрібне «перезавантаження» з РФ

У Росії горить газонафтова свердловина

Доник: медиавойну против Порошенко ведут конкретные политические силы

Трамп объявил войну Toyota Motor Corp

Кінець «братньої любові»? Білорусь підвищує тарифи на транзит нафти

SpaceX начнет новые запуски спутников и ракет со следующей недели

Блогер розповів про нову вражаючу розробку американських зброярів

Ученым удалось идентифицировать странные сигналы в небе над Швецией

Блогер: те, що робить Трамп – брикання молодого бичка, якого ще не осідлали

Ученым удалось обнаружить источник странных сигналов из космоса

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

 Новости за день