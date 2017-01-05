Маккейн розповів, як хакерська атака Росії вплинула на вибори в США

Представник Республіканської партії в США Джон Маккейн заявив, що здійснена російськими хакерами атака не вплинула на результати виборів президента, передає replyua.net з посиланням на Reuters. Разом з цим, Маккейн повідомив, що представники спеціального комітету, який займається питаннями кібербезпеки, організовує власні слухання з приводу хакерських атак Росії і планує провезти низку засідань з цього приводу протягом найближчих місяців.
Нагадаємо, що 26 листопада минулого року чинний президент США Барак Обама підписав закон, яким передбачалося введення антиросійських санкцій через причетність Кремля до атак на американські урядові сервери. Зокрема, обмеження стосувалися працівників ФСБ і ГРУ Генштабу Збройних сил Росії. Більше того, американська влада прийняла рішення вислати з країни 35 працівників російської дипломатії. Також була припинена робота двох жилих комплексів для послів в штатах Меріленд та Нью-Йорк.
Завтра, 6 січня, має відбутися зустріч майбутнього керівника Білого дому з представниками американської розвідки з метою обговорення російських хакерських атак на урядові сервери США.