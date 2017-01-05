Республиканцы назвали первые шаги Трампа после инаугурации

Первоочередная задача Дональда Трампа в должности президента США – отмена медицинской реформы Obamacare, которую вводил действующий глава государства. Как информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер, Дональд Трамп планирует очень плавный переход к «рыночной» системе страхования в медицине.
По словам Майкла Пенса, избранного вице-президента Соединенных Штатов, первым делом Трамп обязательно отменит программу Обамы. «В первую очередь Дональд Трамп выполнит одно из самых важных обещаний, которое он дал во время предвыборной гонки, - он отменит Obamacare. Трамп заменит ее реформой системы здравоохранения, и это существенно понизит стоимость медицинского страхования в США без увеличения средств, которые выделяет правительство», заявил Пенс.
Также избранный вице-президент напомнил всем американцам о том, что Обама нарушил свои обещания и народ получил совсем не то, чего ждал. Нужно отметить, что в должность президента США Трамп вступит 20 января, ровно через две недели. В Вашингтоне уже начались приготовления к церемонии инаугурации.