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Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника
Издание «Independent» пишет, что журналист Сенан Мелони, посвятивший 30 лет исследованию причин гибели Титаника, сделал сегодня сенсационное заявление – причиной крушения огромного корабля мог быть не айсберг, - передает replyua.net.

Мелони заявляет, что фотографий или каких-либо других изображений Титаника, сделанных до его выхода из порта в Саутгемптоне, не много, однако ему удалось продвинуться вперед в доказательстве альтернативной теории кораблекрушения 1912 года. По его мнению, гибель судна могла быть вызвана огромным пожаром на борту, а не столкновением с айсбергом в Северной Атлантике.

Мелони обнародовал результаты своего расследования, в которых указывается, что он изучал фотографии Титаника, сделанные еще во время его пребывания на верфи. Журналист утверждает, что ему удалось разглядеть на этих снимках черные подпалины на корпусе судна, как раз в тех местах, которыми он позднее ударился об айсберг – они могли быть оставлены более ранним пожаром. Мелони заявляет: «Мы рассмотрели именно то место, в котором застрял айсберг, и, мне кажется, эта часть корпуса была его слабым местом. Его корпус в этом месте был очень уязвим, и это случилось еще до того, как он покинул верфь в Белфасте».

Последствие эксперты подтвердили, что следы, вероятно, были вызваны пожаром, произошедшим в трехэтажном высоком магазине топлива, расположенным за одной из котельных судна. Команда из 12 человек пыталась потушить пламя, но оно было слишком большим, чтобы быстро взять его под контроль. В итоге, оно могло достигнуть температуры до 1000 градусов по Цельсию, что сделало корпус Титаника в этом месте очень уязвимым, и когда он ударился об лед, сразу же порвался. Если бы корпус не побывал в том пожаре, корабль бы уцелел – так полагают эксперты. Завершая свой доклад, Мелони заявил: «Нельзя обвинять в крушении Титаника лишь айсберг. Его история – это невероятное стечение обстоятельств, невероятный шторм совокупности чрезвычайных факторов: огня, льда и преступной халатности».
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