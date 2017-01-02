В Конгрессе резко отреагировали на возможное желание Трампа отменить санкции против РФ

Адам Шифф, член палаты представителей от Демократической партии, в интервью АВС рассказал, что ожидает Дональда Трампа, если он решит отменить антироссийские санкции, информирует replyua.net.
По словам Шиффа, действующая администрация ввела справедливые санкции против России, но, если Трамп попытается отменить их, его ждет жесткое противостояние, причем, не только со стороны демократов, но и со стороны республиканцев. «Избранный президент столкнется с очень решительной и жесткой реакцией. В Конгрессе США не считают, что принятых Обамой санкций против РФ хватит для сдерживания российской агрессии, поэтому их отмена для Трампа нереальна. Кроме того, гарантирую вам, что вы увидите поддержку даже более жестких ограничений и со стороны демократов, и со стороны республиканцев», заявил Шифф.
Напомним, что после того, как Обама ввел новые санкции, Путин ответил ему, что не собирается действовать по такому же ответному принципу, и, напротив, пригласил американских дипломатов вместе с семьями на новогодние елки. Трампа такой жест «доброй воли» шокировал, и в своем Твиттере он похвалил российского президента.