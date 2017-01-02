Эксперт рассказал, почему Трамп не будет сливать Украину Путину

Будущий американский президент Дональд Трамп решит воспользоваться введенными санкциями против России администрацией своего предшественника Барака Обамы в качестве повода для торгов с Кремлем. Как передает replyua.net, такая точка зрения в своем блоге для сайта «Обозреватель» была представлена экспертам по вопросам права и международной политики Андреем Бузаровым. Он считает, что Обама совершенно точно подпишет закон о расширении санкций против агрессивного государства, хотя несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что о претензиях к России в связи с кибератаками нужно просто забыть и развивать дальнейшие отношения.
«Вся суть ситуации состоит в том, что после прихода Трампа он будет использовать введенные предыдущей администрацией санкции как предмет торга с Путиным. Это означает, что если в Кремле захотят их отменить, то явно придется уступать в чем-то новому американскому руководству. Мы имеем дело с определенной хитрой игрой, которая затеяна США для получения определенных дивидендов в России», - пояснил Бузаров. К тому же, эксперт склонен считать, что эти события не должны быть связаны с планом Киссинджера для восстановления нормальных американо-российских отношений.