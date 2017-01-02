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Эксперт рассказал, почему Трамп не будет сливать Украину Путину

Эксперт рассказал, почему Трамп не будет сливать Украину Путину
Будущий американский президент Дональд Трамп решит воспользоваться введенными санкциями против России администрацией своего предшественника Барака Обамы в качестве повода для торгов с Кремлем. Как передает replyua.net, такая точка зрения в своем блоге для сайта «Обозреватель» была представлена экспертам по вопросам права и международной политики Андреем Бузаровым. Он считает, что Обама совершенно точно подпишет закон о расширении санкций против агрессивного государства, хотя несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что о претензиях к России в связи с кибератаками нужно просто забыть и развивать дальнейшие отношения.

«Вся суть ситуации состоит в том, что после прихода Трампа он будет использовать введенные предыдущей администрацией санкции как предмет торга с Путиным. Это означает, что если в Кремле захотят их отменить, то явно придется уступать в чем-то новому американскому руководству. Мы имеем дело с определенной хитрой игрой, которая затеяна США для получения определенных дивидендов в России», - пояснил Бузаров. К тому же, эксперт склонен считать, что эти события не должны быть связаны с планом Киссинджера для восстановления нормальных американо-российских отношений.
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