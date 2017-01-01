валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Главный помощник Трампа раскритиковал санкции против России

Главный помощник Трампа раскритиковал санкции против России
Reuters сообщает, что главный помощник новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил сегодня в ходе интервью, что администрация Барака Обамы наложила на Россию несоразмерное наказание, выслав 35 дипломатических служащих, подозреваемых в шпионской деятельности, - передает replyua.net.

Шон Спайсер, которого Трамп собирается назначить своим пресс-секретарем, заявил во время своего интервью для телеканала «АВС», что после того, как администрация Обамы ввела «несоразмерные санкции против России, у Трампа появилось множество вопросов к американским спецслужбам, которые он обязательно задаст в ближайшее время». Как сообщалось ранее, прямо в канун Нового года Обама ввел киберсанкции против России, выдворил из страны 35 российских дипломатов, а также отобрал у РФ два объекта элитной недвижимости, находящихся в Штатах и пребывавших в ее собственности десятки лет.

Спайсер заявил: «Один из вопросов, которые у нас возникли в связи с этим, действительно действия России были соразмерными с этими ограничениями? Был ли повод высылать из страны 35 дипломатов и отбирать эти две загородные резиденции, в течение десятков лет принадлежавших РФ? Может быть, он был, но об этом стоит хорошо подумать». Трамп заявил, что проведет брифинги со спецслужбами на следующей неделе после своего возвращения в Нью-Йорк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Україна має 12 мільярдів кубометрів газу у сховищах

Іран і Туркменістан не змогли домовитись щодо газу

У Стамбулі впізнали 35 жертв теракту

Перемир’я в Сирії знову провалилось

Майбутній речник Трампа вигороджує росіян від звинувачень у кібер-атаках

В Украине начал действовать закон о прогрессе инвестклимата

Ученые NASA объявили об уникальном астрономическом явлении

Главный помощник Трампа раскритиковал санкции против России

Росіяни почали стягувати «податок на Google»

Виновник теракта в Стамбуле до сих пор неясен

Пограничники получили от Порошенко новую технику

Помер найстарший Романов

Муждабаев о том, чем месседж транслировал Пинчук в своей статье

Стрельба на новогодней вечеринке шокировала всю Бразилию

Один із кремлівських бранців підбив підсумки ще одного року в окупованому Криму

Муждабаєв: є дві України і варто визначитись - з якою ви

01.01.2017 теракт в ночном клубе в Стамбуле - фото

«Неадекватна поведінка США»: російська лібералка розкритикувала санкції проти Росії

Джемилев: судьба Крыма будет разрешена в этом году

Трамп продолжает обострять отношения США с Китаем

 Новости за день