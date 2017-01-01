Главный помощник Трампа раскритиковал санкции против России

Reuters сообщает, что главный помощник новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявил сегодня в ходе интервью, что администрация Барака Обамы наложила на Россию несоразмерное наказание, выслав 35 дипломатических служащих, подозреваемых в шпионской деятельности, - передает replyua.net.
Шон Спайсер, которого Трамп собирается назначить своим пресс-секретарем, заявил во время своего интервью для телеканала «АВС», что после того, как администрация Обамы ввела «несоразмерные санкции против России, у Трампа появилось множество вопросов к американским спецслужбам, которые он обязательно задаст в ближайшее время». Как сообщалось ранее, прямо в канун Нового года Обама ввел киберсанкции против России, выдворил из страны 35 российских дипломатов, а также отобрал у РФ два объекта элитной недвижимости, находящихся в Штатах и пребывавших в ее собственности десятки лет.
Спайсер заявил: «Один из вопросов, которые у нас возникли в связи с этим, действительно действия России были соразмерными с этими ограничениями? Был ли повод высылать из страны 35 дипломатов и отбирать эти две загородные резиденции, в течение десятков лет принадлежавших РФ? Может быть, он был, но об этом стоит хорошо подумать». Трамп заявил, что проведет брифинги со спецслужбами на следующей неделе после своего возвращения в Нью-Йорк.