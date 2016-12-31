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Трамп згадав про ворогів під новий рік

Трамп згадав про ворогів під новий рік
Новий господар Білого дому Дональд Трамп у новорічному привітанні згадав і друзів, і ворогів, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, тридцять першого грудня 2016 року, одіозний політик у своєму мікроблозі Twitter розмістив доволі дивне привітання. Так, новообраний глава США наголосив, що вітає з прийдешнім Новим роком всіх, у тому числі – його ворогів. За його словами, він має численних недругів – всі вони боролися з ним доволі завзято і програли. Відтак, зараз вороги Трампа не знають, що їм робити. Насамкінець новий господар Білого дому побажав всім любові.

Нагадаємо, під час передвиборних перегонів Трамп зіткнувся з опором значної частини американського істеблішменту, навіть всередині республіканської партії. На кінцевому етапі виборчих перегонів він зазнав кількох ударів по репутації шляхом оприлюднення компромату. Тим не менш, незважаючи на те, що фаворитом виборів називали його суперницю з Демократичної партії Гіларі Клінтон, Трамп здобув перемогу. Більшість експертів прогнозують, що Трампу доведеться зіткнутись з численними викликами вже за часів президентства – наприклад, у жорсткій опозиції до нього перебуватимуть демократи на навіть частина власної партії.
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