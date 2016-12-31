Международник: Трамп захочет говорить с Порошенко без каких-либо европейских посредников

Журналист-международник Богдан Нагайло в эфире «Громадського радио» высказал мнение о том, что украинской власти не стоит бояться непредсказуемости и безрассудности избранного президента США Дональда Трампа. Президенту Порошенко нужно показать, что для него значит Украина, если Трамп увидит силу и уверенность, он не рискнет делать из нашей страны разменную карту в диалоге с президентом РФ Путиным, считает эксперт.
«Трамп – это человек, который сделал вызов всему американскому истеблишменту. Он опасен не только для Украины, но и для всего мира. Он непредсказуем, недисциплинированный, любит свое «его», пожалуй, больше, чем свое государство и свой народ. Мы видим его последние действия. Это не только его реакция на санкции, которые ввел Обама против России, это его реакция по воздержанию американцев от голосования в Совете Безопасности ООН, где он сразу выскочил с публичным заявлением, что недопустимо для человека на таком уровне», – отметил Богдан Нагайло.
По его словам, первые месяцы после инаугурации Трампа для Украины будут тяжелыми. Как бы не было тяжело, но, как по Донбассу, так и другим вопросам украинской власти придется говорить с Трампом без европейских партнеров, только такой формат диалога может принести успех. «Президенту Украины нужно очень тактично себя вести. Он должен находить общий язык с новым президентом США, но и не капитулировать, не отдавать свои позиции, на которых ранее все было построено совместно с другими партнерами», – резюмировал Богдан Нагайло.