Хакеры России совершили атаку на американскую электросеть

На электрические сети американского штата Вермонр было совершено нападение на электрические сети, передает replyua.net, инициаторами подобного действия были киберпреступники, представляющие российскую группировку «Сеть гризли». Согласно сведениям издания Washington Post, эксперты сообщили об обнаруженном постороннем коде, который имеет отношение к российским хакерам. При этом информации о препятствиях в работе важных инфраструктурных объектов не поступало. Сообщается, что данный случай проникновения в сеть киберперступников носит потенциальную угрозу и может нарушить нормальную работу американских экстренных и медицинских служб.
В настоящее время никаких сведений о преследуемых целях кибератаки не поступало. Сейчас правоохранители рассматривают версии попытки со стороны хакеров нарушить нормальную работу электрических сетей и проверить собственные возможности. Отметим, что не так давно российская сторона соответствующим образом прореагировала на заявление будущего главы Белого дома Дональда Трампа относительно антироссийских санкций, введенных Бараком Обамой в связи с кибератаками.