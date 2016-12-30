валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Власти США отобрали у России роскошную недвижимость в Мэриленде и Нью-Йорке

Власти США отобрали у России роскошную недвижимость в Мэриленде и Нью-Йорке
Издание «Independent» сообщает, что американские власти продолжают портить праздники россиянам – в этот раз опять пострадали российские дипломаты, а также российская недвижимость в США, - передает replyua.net.

Сегодня завершилась операция по выдворению 35 российских дипломатов из США – колонна автомобилей с дипломатическими номерами, в которых ехали российские дипломатические служащие, покинули обе загородные резиденции, в течение многих лет используемые российскими дипломатами. Машины сопровождал конвой американских спецслужб. Обе загородные резиденции были экспроприированы у российского государства.

Резиденция в Мэриленде, расположенная на 45 акрах земли, была куплена СССР в 1972 году и много лет использовалась российскими дипломатами в качестве элитного места отдыха. Вчера представители американских спецслужб ворвались в нее прямо в разгар праздника – российские дипломаты с семьями и друзьями в это время выпивали, веселились и праздновали приближение нового года. СМИ сообщают, что этим американские спецслужбы «испортили русским праздник». Резиденция в Нью-Йорке, находящаяся на Голд-Косте на Лонг-Айленде, вчера также перешла в собственность США – ее СССР купил еще в 1952 году.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
Важное за сутки
30 дек 2016
13189

Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook спрогнозировал шаги и решения избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины.

Последние новости

Блогер пояснив чому в анонсованих Савченко переговорів немає жодних шансів

Власти США отобрали у России роскошную недвижимость в Мэриленде и Нью-Йорке

Власти Украины сидят на пороховой бочке, - политолог

Блогер: світовий рейтинг валют віддав російському рублю місце біля останнього рядка

Блогер: російських спецслужбовців опустили до рівня звичайних злочинців

Все закінчилось пшиком - блогер висміяв кволу російську реакцію на американські санкції

Турция будет финансировать ВСУ на протяжении ближайших 5 лет

Блогер: у Рогозіна сталась обмовка «по Фрейду»

Убийца полицейских в Днепре подлежит суду, - экспертиза

Черговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок

Манн: поступок польского князя, достойный уважения

Політолог: чи правильною дорогою йде Росія?

Власти Польши приобрели крупнейшую частную коллекцию князей Чарторыйских

Російський публіцист підвів результати поточного року: Москва не змогла переграти Київ

Пономарь: Обама посадил Трампа на горячую сковородку

Окупанти залишили Крим на новий рік без світла

Политолог назвал три самые знаковые события 2016 года

Власти Гаваны приготовили жителям города необычный рождественский подарок

Украина превзошла Россию в ракетном оружии – депутат

Кравчук дав невтішний прогноз для "російського" Криму

 Новости за день