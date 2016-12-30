Власти США отобрали у России роскошную недвижимость в Мэриленде и Нью-Йорке

Издание «Independent» сообщает, что американские власти продолжают портить праздники россиянам – в этот раз опять пострадали российские дипломаты, а также российская недвижимость в США, - передает replyua.net.
Сегодня завершилась операция по выдворению 35 российских дипломатов из США – колонна автомобилей с дипломатическими номерами, в которых ехали российские дипломатические служащие, покинули обе загородные резиденции, в течение многих лет используемые российскими дипломатами. Машины сопровождал конвой американских спецслужб. Обе загородные резиденции были экспроприированы у российского государства.
Резиденция в Мэриленде, расположенная на 45 акрах земли, была куплена СССР в 1972 году и много лет использовалась российскими дипломатами в качестве элитного места отдыха. Вчера представители американских спецслужб ворвались в нее прямо в разгар праздника – российские дипломаты с семьями и друзьями в это время выпивали, веселились и праздновали приближение нового года. СМИ сообщают, что этим американские спецслужбы «испортили русским праздник». Резиденция в Нью-Йорке, находящаяся на Голд-Косте на Лонг-Айленде, вчера также перешла в собственность США – ее СССР купил еще в 1952 году.