Пономарь: Обама посадил Трампа на горячую сковородку

На своей странице в Фейсбуке политических обозреватель Олег Пономарь объясняет, зачем президент США Барак Обама ввел такие жесткие санкции против России именно сейчас, а также как они повлияют на деятельность новоизбранного президента США Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Пономарь сообщает: «Вчера мы все увидели, как сбылся мой прогноз двухмесячной давности – Обама не только поставил Трампа в ситуацию, когда ему придется принимать жесткие и решительные действия, он практически взорвал ситуацию. Трамп оказался в очень неудобном положении – он уже не сможет замять ситуацию «по-тихому», договориться с Кремлем так, чтобы эти договоренности не оказались в центре внимания всего мира». Обозреватель продолжает: «Обама посадил Трампа на горячую сковородку – он накалил ситуацию до предела. Ни во время, ни после холодной войны между СССР и США, американские власти еще не вводили против России таких жестких санкций. На такие решительные меры никогда не шел даже СССР – не выдворял из страны десятки дипломатов и не блокировал ГРУ и ФСБ целиком».
Пономарь подчеркивает: «Обама опустил и без того унылые американо-российские отношения намного ниже плинтуса. Он их перевел в состояние очень холодной войны». Блогер сообщает, что Трамп уже не выкрутиться – ему придется отстаивать интересы США либо он потеряет всякую популярность и будет политически уничтожен. «Его же коллеги по партии вместе с прессой будут следить за каждым его шагом и не позволят наладить ему отношения со страной-агрессором», - пишет Пономарь. Блогер резюмирует: «Многие могут недоумевать, почему Обама не ввел эти санкции раньше, однако мои читатели помнят, о чем я писал еще летом – самые жирные козыри Обама выложит в последние недели своего правления».