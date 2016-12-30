Цимбалюк: Трамп сохранит все «российское» наследие Обамы

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что, скорее всего, Дональд Трамп сохранит все антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой, передает replyua.net.
«Я не большой специалист в политике США, но мне кажется, что пророссийский Трамп «сбережет» российское наследие Барака Обамы и сохранит санкции, хотя на первых порах будет заявлять о конструктивном диалоге с Россией. Он скажет, что все это натворил Обама, и процедура отмены слишком сложная, этому помешают Сенат и Конгресс США», пишет Цимбалюк. По его мнению, в будущем «хороший» Дональд Трамп и «плохой» Барак Обама, возможно, станут координировать свои действия. «Все говорят о преемственности в США, когда речь заходит о внешнеполитическом курсе страны. Даже если президенты меняются, интересы Соединенных Штатов остаются прежними», пишет журналист.
Напомним, что несколько часов назад стало известно о новых антироссийских санкциях, введенных США. В частности, из страны выдворяют 35 российских дипломатов, которые обязаны покинуть США в ближайшие 72 часа.