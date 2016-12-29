Свою инаугурационную речь Дональд Трамп напишет сам

Дональд Трамп, победитель президентских выборов в США, заявил, что сам ведет работу над написанием своей речи на церемонии инаугурации, которая запланирована на 20 января 2017 года, передает replyua.net. Республиканец подчеркнул, что источниками его вдохновения стали выступления бывших американских лидеров Рейгана и Кеннеди. В свою очередь, авторитетное издание The Washington Post со ссылкой на близкое окружение Трампа, сообщает, что у будущего главы Белого дома уже есть первый черновик выступления. Сообщается, что Трамп хочет в своей речи воспользоваться «невероятным стилем» Рональда Рейгана и «артикуляцией огромных национальных амбиций» Джона Кеннеди.
Американские СМИ сообщили, что консультировать будущего президента США будет Стивен Миллер, являющийся спичрайтером. Именно с ним представитель республиканской партии сотрудничал продолжительное время в период избирательной кампании. В перспективе политтехнологу могут предложить работу в администрации американского президента: Миллер станет старшим советником по вопросам политики. В свою очередь, комментарии со стороны представителей переходной администрации Трампа комментариев данной информации не поступало.