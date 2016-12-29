Трамп: Обама создал только преграды, а не плавный переход власти

Дональд Трамп заявил о том, что ранее слышал от Барака Обамы фразу о том, что он сделает все возможное, чтобы обеспечить очень плавный переход власти, однако на практике Трамп видит совершенно противоположную картину.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Твиттере будущий президент США написал о том, что Обама устраивает всяческие преграды на пути смены власти в стране. Трамп обвиняет Обаму в том, что тот специально создает ему дополнительные проблемы, и с каждым днем они становятся более изощренными – голосование против Израиля в Совбезе ООН, например. «Конечно, я прилагаю все усилия, чтобы не обращать внимания на все эти преграды, а также на подстрекательства действующего президента. Их количество растет. Надеялся, что переход будет плавным… Нет!», пишет Трамп на своей странице.
Напомним, что ранее Трамп судил резолюцию против Израиля, подчеркнув, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поддержку этому государству. «Мы больше не можем позволить себе так относиться к Израилю – с неуважением и презрением», подчеркнул будущий президент.