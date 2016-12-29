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Трамп ответил на вопрос о санкциях против РФ: «Американцы, займитесь лучше своей жизнью»

Трамп ответил на вопрос о санкциях против РФ: «Американцы, займитесь лучше своей жизнью»
Дональд Трамп, который вступит в должность президента США уже через три недели, прокомментировал возможное введение санкций против России из-за кибератак, отметив, что американцам «уже пора заняться собственными жизнями», передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Такое заявление прозвучало во время выступления во Флориде. «Американцам нужно заняться своими жизнями, а также внутренними проблемами в стране. Компьютеры сильно усложняют нам жизнь, и это привело к тому, что никто толком и не понимает, что происходит», подчеркнул будущий глава государства. Когда журналисты поинтересовались у Трампа, должны ли Соединенные Штаты ввести против России новые санкции из-за вмешательства в предвыборную гонку, он заявил: «Я думаю, что пришло время, когда нам нужно заняться своими жизнями».

Кроме того, он подчеркнул, что ему пока ничего неизвестно о заявлении Линдси Грэма, который анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Также миллиардер пообещал, что поговорит на эту тему с сенаторами в самое ближайшее время.
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