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Майбутнє поруч: штучний інтелект стане свідком у справі про вбивство

Майбутнє поруч: штучний інтелект стане свідком у справі про вбивство
Те, про що раніше лише знімали фантастичні фільми, стає реальним завдяки останнім розробкам вчених, - про це replyua.net інформує з посиланням на TECH TODAY.

Так, у Сполучених Штатах Америки (м. Бентонвіль) поліція у справі про вбивство хоче допитати штучний інтелект. Інцидент стався у листопаді 2015 року – сорокасемирічний Віктор Коллінс був знайдений в джакузі, розташованому в дворі тридцятиоднорічного Джеймса Бейтса. Останнього, який є прихильником різноманітних гаджетів та комп’ютерної техніки, було заарештовано за підозрою у вбивстві Коллінса. Незважаючи на масу непрямих доказів (текстові повідомлення, телефонні дзвінки, попередні стосунки жертви та обвинуваченого тощо), поліція все ще не має на руках даних, які могли б беззаперечно довести винуватість Бейтса.

У пошуках доказів правоохоронці звернулись до динаміка Amazon Echo, в який вмонтовано штучний інтелект на ім’я Алекса. З огляду на те, що колонка оснащена якісним мікрофоном, все, що відбувалося у приміщенні у момент вчинення злочину, могло бути записане та передане на сервери компанії Amazon. Поліція звернулась до неї з проханням передати всю інформацію, яка була отримана від Алекси. Amazon відмовився надавати інформацію без належної правової підстави, вважаючи це порушенням права на приватність, але заявив, що дозволить поставити Алексі кілька питань. Відтак, йдеться про перший випадок «допиту» штучного інтелекту.
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