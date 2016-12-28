В США завершается работа по новому пакету санкций против России

Власти Соединенных Штатов заявили о том, что завершают работу над новым пакетом антироссийских санкций, и причиной введения новых санкций стали кибератаки со стороны России во время предвыборной гонки в США, сообщает replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост.
Анонимные официальные лица проинформировали о том, что в Белом доме разрабатываются документы, которые включают в себя не только экономические, но и дипломатические ограничения. При этом в администрации Соединенных Штатов не исключили, что США устроят ответные кибератаки против России. До конца этой недели планируется закончить работу со всеми документами, и новые санкции будут озвучены, скорее всего, еще до Нового года. Напомним, что это уже не первый новый пакет антироссийских санкций за последние недели со стороны США.
20 декабря санкционный список вновь был расширен, и на этот раз в него попали помощники российского президента – его личные ресторатор и повар. Похоже, что перед своим уходом Барак Обама собирается преподнести еще множество сюрпризов, как для России, так и для своего преемника Дональда Трампа.