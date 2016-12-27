валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

В США дали обнадеживающий прогноз для Украины

В США дали обнадеживающий прогноз для Украины
Джон Маккейн, известный американский сенатор, выступающий против российской агрессии в Украине, заявил о том, что пока неизвестно, как будет действовать Трамп в отношении антироссийских санкций, и, возможно, он не будет их отменять.

Как передает replyua.net, такое заявление от Маккейна прозвучало во время его визита в Эстонию – сенатор отправился туда вместе с делегацией Конгресса Соединенных Штатов. «Пока еще не ясно, намерен ли Трамп снимать санкции с России. На сегодняшний день ничего не определено», заявил Маккейн. По его словам, пока будет продолжаться агрессия на Донбассе, и пока будет оккупирован Крым, кто бы ни был американским президентом, в США продолжают верить в то, во что всегда верил Рональд Рейган – то, что сила будет обеспечивать мир.

«То, что в Эстонии присутствуют американские солдаты, является подтверждением этой фразы. Единственный и самый эффективный способ предотвратить нарушения со стороны РФ – увеличить военную силу и оборонный альянс НАТО, и Эстония в этом процессе играет очень важную роль», подчеркнул сенатор. Напомним, что эксперты допускают, что Трамп может снять санкции с России.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
11254

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

Рішення США про поставки зброї викликало істерику в Росії

Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей

Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)

Скандал в Европе: Дания платит боевикам ИГИЛ, воюющим в Сирии

Перед Новым годом цены на нефть показали рекордный рост

Джон Маккейн оценил возможность отмены Трампом антироссийских санкций

Открылись важные обстоятельства крушения Ту-154 возле Сочи

Политик: в 2017 году Евросоюз столкнется с большими трудностями

Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию

Немцы продолжают доверять только Ангеле Меркель

В США дали обнадеживающий прогноз для Украины

Скорость падения самолета Ту-154 в Черное море превышала 150 км/час

Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу в обход Украины

В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

Потеха началась: Московский суд признал смену власти в Украине госпереворотом

Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год

Геннадій Москаль: Ужгородські собаки кращі за українських політиків!

В российском Минобороны рассказали о главной находке по Ту-154

Европейский посол в Украине рассказал, когда начнет действовать «безвиз»

 Новости за день