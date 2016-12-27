В США дали обнадеживающий прогноз для Украины

Джон Маккейн, известный американский сенатор, выступающий против российской агрессии в Украине, заявил о том, что пока неизвестно, как будет действовать Трамп в отношении антироссийских санкций, и, возможно, он не будет их отменять.
Как передает replyua.net, такое заявление от Маккейна прозвучало во время его визита в Эстонию – сенатор отправился туда вместе с делегацией Конгресса Соединенных Штатов. «Пока еще не ясно, намерен ли Трамп снимать санкции с России. На сегодняшний день ничего не определено», заявил Маккейн. По его словам, пока будет продолжаться агрессия на Донбассе, и пока будет оккупирован Крым, кто бы ни был американским президентом, в США продолжают верить в то, во что всегда верил Рональд Рейган – то, что сила будет обеспечивать мир.
«То, что в Эстонии присутствуют американские солдаты, является подтверждением этой фразы. Единственный и самый эффективный способ предотвратить нарушения со стороны РФ – увеличить военную силу и оборонный альянс НАТО, и Эстония в этом процессе играет очень важную роль», подчеркнул сенатор. Напомним, что эксперты допускают, что Трамп может снять санкции с России.