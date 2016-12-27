В США готовят инаугурационную речь Трампа

Представители штаба Дональда Трампа приступили к составлению инаугурационной речи нового президента США. Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские СМИ, речь Трампа будет посвящена, в основном, реформам во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов.
Речь будет готовить Стивен Миллер, занимавшийся подготовкой выступлений Дональда Трампа во время его предвыборной гонки. У Миллера после инаугурации Трампа будет много работы – он также станет старшим советником по политическим вопросам. CNN сегодня сообщает о том, что стали известны некоторые темы выступления Трампа перед американским народом. В частности, избранный президент будет говорить об аутсорсинге, экономике, армии США, безопасности границ, инфраструктуре, системе образования. В некоторых других изданиях США уверены, что Трамп, прежде всего, затронет политику, а также проблемы, которые сейчас стоят перед США.
Также неизвестно, захочет ли Трамп воспользоваться специальными подсказками – телесуфлером. Последний раз от телесуфлера отказывался лишь Рональд Рейган. Не исключено, что после инаугурации «Трамп пойдет в народ» и не будет участвовать в традиционном приеме с членами Конгресса.