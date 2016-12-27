После боя кулаками не машут: Обама высказал уверенность в том, что победил бы Трампа

Президент США Барак Обама в интервью журналистам США заявил, что без вопросов и с большим отрывом победил бы на выборах президента США.
По словам Барака Обамы, у него есть четкое видение, как должны развиваться США и этот план поддерживает подавляющее большинство граждан США, поэтому, если бы он принимал участие в избирательной компании, он как следует мобилизовал бы своих сторонников и одержал бы победу. Обама не стал критиковать свою однопартийку Хиллари Клинтон, заявил, что она приятно его удивила, так как смогла пройти всю предвыборную гонку, имея сокрушительную поддержку американцев, в то же время Обама отметил, что Клинтон не хватило самоуверенности.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп не удержался, чтобы не ответить Обаме, заявив, что это фантазии проигравших, так как демократы полностью потеряли доверие американского общества и не одержали бы победу, независимо от того, кто бы представлял их на этих выборах. По словам Трампа, всему виной политика Обамы и его команды, которая привила к тому, что Америке упал уровень жизни людей, сократилось количество рабочих мест и разнуздался терроризм.