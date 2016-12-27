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Впервые после выборов Клинтон разместила пост в соцсети

Впервые после выборов Клинтон разместила пост в соцсети
На своей странице в Фейсбуке впервые после выборов Хиллари Клинтон обратилась к своим сторонникам, передает replyua.net. Демократка поблагодарила всех, кто голосовал за нее, а также сообщила о планах на будущее.

«Перед тем, как этот год завершится, я бы хотела поблагодарить вас за то, что поддерживали нашу кампанию. Нужно признать, что мы не достигли того результата, которого добивались, но я все равно горжусь ценностями, за которые боролась. Именно за эти ценности свои голоса отдали 66 миллионов наших избирателей», написала кандидат от Демократической партии. По ее словам, главной обязанностью для нее сейчас остается продолжение части работы для того, чтобы выстроить справедливое и сильное будущее для США. «Хочу пожелать в новом году сил, счастья и здоровья. Я надеюсь, что буду с вами на связи и в 2017 году. С самыми теплыми пожеланиями и признательностью, ваша Хиллари», отметила Клинтон.

Нужно отметить, что этот позитивный пост стал первым после выборов в Фейсбуке. До этого Клинтон размещала два поста после поражения, в которых признала победу Дональда Трампа. А, между тем, Трамп уже вовсю готовится к инаугурации.
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