Стала известна судьба указов Обамы после инаугурации Трампа

Уже после официального начала руководства в Белом доме, будущий американский лидер Дональд Трамп объявит об отмене большей части указов, которые подписал нынешний американский лидер Барак Обама. Как передает replya.net, такое заявление прозвучало от соратника Трампа, экс-спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, информирует The Washington Times. Ожидается, что республиканец отменит не менее 70% указов через наложение вето на те документы, которые Обаме не удалось провести через Конгресс.
Недавно в средствах массовой информации сообщалось, что основной претендент на пост советника по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн на протяжение последнего времени был среди партнеров технологической компании, один из начальников которой в восьмидесятые годы минувшего столетия совершил попытку продать похищенный ране научный материал, принадлежавший КГБ, сообщает The Washington Post. Журналисты отмечают, что Флинн стал членом консультативного совета корпорации Brainwave Science, разрабатывающей технологии, помогающие установит, не лжет ли человек, которого допрашивают.