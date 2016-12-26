Трамп планирует отменить большинство указов Обамы

Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей и соратник миллиардера, заявил о том, что после инаугурации Дональд Трамп начнет отменять большинство указов своего предшественника Барака Обамы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Таймс, Гингрич уверен, что на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует отменить до 70 процентов указов за подписью действующего главы государства. По словам соратника миллиардера, речь идет об указах, которые действующий президент так и не смог провести через американский Конгресс. «Трамп наложит вето на 70 процентов указов Обамы», заявил Гингрич. Напомним, что накануне Трамп поздравил своих соотечественников с Рождеством. Будущий президент разместил снимок в Твиттере, на котором он стоит у наряженной елки и поднимает вверх руку, сжатую в кулак.
На своей странице в соцсети избранный президент пожелал всем счастливого Рождества. Подписал снимок не оригинально – «президент Дональд Трамп». Нужно отметить, что выборщики не стали менять свое решение, отдав Трампу 304 голоса. Теперь ничто не помешает вступить ему в должность 20 января.