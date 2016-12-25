США не исключают лишения ООН финансирования из-за резолюции по Израилю

В связи с принятой резолюцией Совбеза ООН, американский сенатор Тед Круз, представляющий штат Техас, предложил в дальнейшем не финансировать ООН. Как передает replyua.net, такое мнение он написал в своем микроблоге Twitter. В свою очередь, по информации Washington Examiner, еще 22 декабря Круз провел телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу и заявил, что в Конгрессе будут и далее его активно поддерживать.
«Ни о каком американском финансировании для ООН речь идти не может, пока не будет пересмотра решения по Израилю», - заявил сенатор премьеру Израиля.
Круз также анонсировал совместную работу сенатора Линдси Грэхэм и будущего главы Белого дома Дональда Трампа, направленную на «значительное сокращение или полную ликвидацию финансирования Вашингтоном ООН. Кроме того, возможна в значительной мере измененная финансовая поддержка для поддержавших эту резолюцию стран. В разговоре с Нетаниягу Круз заявил, что в Совбезе ООН был принят документ относительно политики переселения в Израиле, совершенно не отвечающий внешней политике США. Сенатор призвал к отставке всех дипломатов и политиков, поддержавших принятую резолюцию.