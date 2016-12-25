Трамп: после антиизраильской резолюции достижение мира станет сложным

На своей странице в Твиттере Дональд Трамп прокомментировал принятие Совбезом ООН антиизраильской резолюции, информирует replyua.net. Напомним, что 23 декабря Украина, а также другие страны проголосовали за резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на территориях Палестины.
«Накануне Израиль потерпел серьезное поражение в ООН, и это делает более сложным достижение мира, однако он будет установлен в любом случае», написал Трамп. Напомним, что ранее между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом состоялся разговор, и израильский премьер-министр позже заявил, что команда Трампа обещала Израилю поддержку в борьбе против этой резолюции. В пятницу Совбез ООН принял очень спорную резолюцию по Израилю.
США воздержались от голосования, несмотря на то, что Израиль просил наложить вето. Впервые Соединенные Штаты отошли от своей традиционной линии, касающейся Израиля. 14 из 15 членов Совбеза проголосовали «за», в том числе и Украина. Из-за этого Биньямин Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль на следующей неделе.