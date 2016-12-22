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Манн: Трамп принял еще одно важное решение

Манн: Трамп принял еще одно важное решение
Как пишет Соломон Манн, новоизбранный президент США Дональд Трамп принял сегодня еще одно решение в отношении своего будущего кабинета, - передает replyua.net.

На своей станице в Фейсбуке блогер сообщает, что Трамп назначил профессора Калифорнийского Университета доктора Питера Наварро, члена демократической партии, руководить новым офисом. «Он станет советником Президента по международной торговле и индустрии», - пишет Манн. Он добавляет: «Доктор Наварро известен своими жесткими высказываниями в отношении Китая и утверждениями что Китай убивает американскую индустрию. Китай, конечно, возмущен, ибо Доктор Наварро в свое время не стеснялся в выражениях оценивая Китай, и считается откровенным врагом «китайского чуда», утверждая, что «чудо» выросло на деньги американских налогоплательщиков».

Аналитик подчеркивает: «Наварро, выпускник Гарварда и отпетый рыночник, что редкость у демократов, явный антипод недавно обсуждавшейся нами шведской школе, которая считает, что задача экономики – это глобальные улучшения уровня жизни людей всего мира, «мир, дружба и жвачка». Манн сообщает, что в Конгрессе уже раздаются опасения, не приведет ли такое отношение ко второй экономике мира к «торговым войнам», которые нанесут страшный ущерб глобальной экономике.
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