валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес
Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в интервью для ВВС, что, несмотря на заявления Дональда Трампа, которые создали у всего мира впечатление, что США стремятся наладить отношения с Россией, США усилит военное присутствие в Европе. «Ни о каком сближении не может быть и речи», - отметил он.

Как передает replyua.net, Ходжес отметил: «Для меня налицо все признаки того, что мы и далее будем следовать своей политике в Европе и в мире». Также генел-лейтенант сообщил, что Соединенные Штаты Америки намерены увеличить свое военное присутствие в Европе, несмотря на критику России поведения НАТО.

Сегодня Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в «излишней интенсивности военных учений», а также раскритиковал их направленность на Россию. Владимир Путин заявил, что Россия является самой могущественной в военном плане страной в мире. В то же время, он добавил, что она должна усилить военный потенциал стратегических ядерных сил, в особенности – ракетных комплексов, который могут эффективно противостоять всем ныне существующим в мире системам ПВО».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день