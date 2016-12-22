США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в интервью для ВВС, что, несмотря на заявления Дональда Трампа, которые создали у всего мира впечатление, что США стремятся наладить отношения с Россией, США усилит военное присутствие в Европе. «Ни о каком сближении не может быть и речи», - отметил он.
Как передает replyua.net, Ходжес отметил: «Для меня налицо все признаки того, что мы и далее будем следовать своей политике в Европе и в мире». Также генел-лейтенант сообщил, что Соединенные Штаты Америки намерены увеличить свое военное присутствие в Европе, несмотря на критику России поведения НАТО.
Сегодня Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в «излишней интенсивности военных учений», а также раскритиковал их направленность на Россию. Владимир Путин заявил, что Россия является самой могущественной в военном плане страной в мире. В то же время, он добавил, что она должна усилить военный потенциал стратегических ядерных сил, в особенности – ракетных комплексов, который могут эффективно противостоять всем ныне существующим в мире системам ПВО».