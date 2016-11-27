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Трамп прокоментував вимогу про перерахунок голосів

Трамп прокоментував вимогу про перерахунок голосів
Епопея з президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки, здається, принесе виборцям ще чимало сюрпризів, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, обраний президент США Дональд Трамп прокоментував вимоги своїх конкурентів щодо перерахунку голосів у трьох штатах. За його словами, чути такі домагання – «надзвичайно сумно». Політологи наголошують, що у даному випадку противники Трампа змогли об’єднати зусилля – крім штабу демократів перерахунку голосів домагається також кандидат від зелених Джил Стайн.

Останній вже досяг того, аби голоси виборців перерахували в штаті Вісконсин, адже там спостерігались «статистичні аномалії». Відтак, було висунуто вимогу про проведення аналогічної процедури в Мічигані та Пенсильванії. Всі ці спроби оспорити результати виборів Трамп назвав «шахрайством». Варто зауважити, що підрахунок голосів у одному з «спірних» штатів – Мічигані – показав перевагу Трампа, що дозволило йому ще більше наростити відрив у кількості виборщиків від Клінтон. Тим не менш, політологи наголошують, що результати в інших двох штатах ще здатні здивувати спостерігачів.
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