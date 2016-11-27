Трамп и Клинтон отреагировали на решение о пересчете голосов

Информационное агентство Reuters сообщает, что Хиллари Клинтон и Дональд Трамп сегодня сделали официальные заявления по поводу решения провести пересчет голосов в Висконсине по требованию кандидата в президенты США от Партии зеленых, - передает replyua.net.
Клинтон заявила, что примет активное участие в пересчете голосов. Как сообщалось ранее, пересчет пока объявлен только в одном штате, однако существует вероятность, что он пройдет еще в двух ключевых штатах. Адвокат Клинтон подтвердила, что демократы будут участвовать в пересчете голосов в Висконсине, а также в Пенсильвании и Мичигане. Трамп назвал эту затею «нелепой» и заявил, что не будет участвовать в этом процессе.
Избирательная комиссия Висконсина подтвердила намерение пересчитать голоса в пятницу. Лидер Партии зеленых объяснил, что добивается пересчета не потому, что хочет опровергнуть победу Трампа, а чтобы гарантировать целостность избирательной системы США и отсутствие каких-либо нарушений на выборах, в том числе – вмешательство в электронные системы избирательной комиссии киберпреступников. Штаб Клинтон подчеркнул, что изначально не планировал пересчет голосов, однако теперь примет в нем участие, чтобы обеспечить его законность и прозрачность.