АП США: Результати виборів президента показали справжню волю американців

В Адміністрації президента Сполучних Штатів Америки заявили, що результати виборів президента показали справжню волю американського народу, не зважаючи на спроби Російської Федерації сфальсифікувати результати голосування. Про це сьогодні, 26-го листопада, пише видання «The New York Times», передає replyua.net.
Про це адміністрація Обами заявила після того, як представники Ліберальної партії, побоюючись можливого злому системи підрахунку голосів, попросили перерахувати голоси по трьом штатам: Пенсільванія, Мічиган та Вісконсін. Саме в цих штатах перевага у виборчій гонці республіканця Дональда Трампа була незначною.
«Напевно, у Кремлі очікували, що суспільний скандал навколо оприлюднення інформації після злому електронних пошт американських політиків поставить під питання чесність всього виборчого процесу. Це б могло призвести до підриву легітимності новобраного президента Сполучених Штатів. Це був хитрий план російських політиків», - пояснили у Адміністрації Обами. «Але, не зважаючи на це, ми підтримуємо волю американського народу, яка відображається у результатах виборів», - наголосили у повідомленні. Як відомо, у Вісконсіні погодилися перерахувати голоси.