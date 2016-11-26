валюта
СпецтемаУ меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

АП США: Результати виборів президента показали справжню волю американців

АП США: Результати виборів президента показали справжню волю американців
В Адміністрації президента Сполучних Штатів Америки заявили, що результати виборів президента показали справжню волю американського народу, не зважаючи на спроби Російської Федерації сфальсифікувати результати голосування. Про це сьогодні, 26-го листопада, пише видання «The New York Times», передає replyua.net.

Про це адміністрація Обами заявила після того, як представники Ліберальної партії, побоюючись можливого злому системи підрахунку голосів, попросили перерахувати голоси по трьом штатам: Пенсільванія, Мічиган та Вісконсін. Саме в цих штатах перевага у виборчій гонці республіканця Дональда Трампа була незначною.

«Напевно, у Кремлі очікували, що суспільний скандал навколо оприлюднення інформації після злому електронних пошт американських політиків поставить під питання чесність всього виборчого процесу. Це б могло призвести до підриву легітимності новобраного президента Сполучених Штатів. Це був хитрий план російських політиків», - пояснили у Адміністрації Обами. «Але, не зважаючи на це, ми підтримуємо волю американського народу, яка відображається у результатах виборів», - наголосили у повідомленні. Як відомо, у Вісконсіні погодилися перерахувати голоси.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович
Важное за сутки

Последние новости

Березовець розповів про перспективи партійного проекту Саакашвілі

Brexit и победа Трампа на выборах ничего не изменят в мире - Джонсон

Последствия обстрела: половина Донецкой области осталась без водоснабжения

Кремлевские власти остановили занятия «Школы журналистских расследований»

Ирина Геращенко сделала интересное предложение еврооптимистам

После Brexit у британцев будет возможность купить гражданство ЕС

Фавориты президентской гонки во Франции высказались о Крыме

Порошенко рассказал, где живут апологеты Голодомора

Британці матимуть змогу "купити" громадянство ЄС

Портников: у Фиделя и Моторолы больше общего, чем кажется

Всі, хто заперечує геноцид українського народу, живуть в одному місці - Порошенко

Анна Герман рассказала о боли, которую ей причинил Янукович

"Азов" розповів, як їхні командири дізнаються про те, що їх затримали, перебуваючи у себе на базі

В России Януковича никто никогда не допросит – эксперт

АП США: Результати виборів президента показали справжню волю американців

Боязнь украинцев подтолкнула Сталина организовать Голодомор – Портников

Казанський: треба зуміти прожити своє життя так, щоб для інших твоя смерть стала приводом для карнавалу

Через обстріли без води сидить половина Донецької області

Доник: идеалы преданы, Порошенко – враг всего живого

Путін вважає, що російське громадянство Сігала поліпшить відносини РФ та США

 Новости за день